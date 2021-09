Eu teria de falar de Anita Ekberg porque me recordo da Fontana di Trevi e de ‘Dolce Vita’, o filme de Fellini – ela na água, Marcello Mastroianni a seguir.Fellini faz o resto; já tinha feito, aliás, desde a primeira sequência. O filme é de 1960 e eu ainda não tinha nascido, mas na agenda da minha primeira viagem a Roma estava uma visita à fonte e à memória de Anita Ekberg, essa sueca deslumbrante por quem, naturalmente, me apaixonei. Mastroianni também, no filme.Se fosse viva, Ekberg (1931-2015) completaria hoje 90 anos e reviveria a sua carreira hoje à noite: desde que conheceu Howard Hughes, desde que substituiu Marilyn Monroe numa digressão, ou de como entrou no ‘Guerra e Paz’ de King Vidor – até chegar a ‘Dolce Vita’. Fez poucos filmes, geralmente comédias e policiais. O seu rosto era tão expressivo e o seu ar tão abandonado que o erotismo que exalava era como um abismo de mágoa e de falsa frieza.Não estive na Fontana di Trevi na primeira vez em Roma; os turistas não deixavam apreciar, em paz, o simbolismo do lugar. Tive de fazer cinco tentativas, mas Ekberg nunca estava lá.‘Felicidade’ (Flâneur) é uma bela introdução à poesia de Mary Oliver (1935-2019): "Aquieta-te, minha alma, e sê firme./ A terra e o céu ainda observam/ embora o tempo se escape ao relógio/ e o teu passo (...)/ se tenha tornado lento."n