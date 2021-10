A indiferença é um dos sinais do mal-estar de hoje. Ela faz equivaler tudo: na vida política, mentira e verdade; na vida académica, o conhecimento e a fraude; na relação com os outros, o bem e o mal. Na vida política, a indiferença tomou conta do eleitorado, a ponto de ninguém desatar a rir de promessas mirabolantes e impossíveis, de candidatos estapafúrdios, ou das explicações dos derrotados.