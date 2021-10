Primeiro, a noite das eleições, que torpedeou a política pensada a partir de Lisboa; depois, uma semana de horrores. Pela primeira vez estou curioso sobre os discursos do 5 de Outubro, que todos os anos – juntamente com as outras solenidades, o 25 de Abril e o 10 de Junho – servem para que os líderes mencionem as grandes virtudes cívicas e as sempre renovadas promessas de redenção da pátria.