Neste início de outubro, Marcelo teve duas intervenções públicas e um discurso à beira da depressão. É claro que a forma mais fácil de ler os discursos do Presidente é relacioná-los com a "política imediata" – para isso serviram as duas intervenções iniciais; uma, respondendo a jornalistas acerca da trapalhada vivida na área da Defesa;