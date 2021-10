Há uma razão para que Miguel de Cervantes, o autor de ‘Quixote’, tenha ficado privado da mão esquerda há 450 anos: "Lá me deram três tiros de arcabuz, dois no peito e um na mão esquerda, para glória futura da mão direita."Lá, ou seja, na batalha de Lepanto (designação italiana para a grega Nafpaktos), que impôs um travão ao domínio otomano do Mediterrâneo a 7 de outubro de 1571, depois de os turcos terem tomado Chipre aos venezianos em agosto.