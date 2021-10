Em Espanha, o prémio Planeta, 600 mil euros, foi atribuído a um romance de Carmen Mola, best-seller e estrela da ficção policial; os seus livros são populares, a intriga é sempre excelente, as críticas são boas. Nada a dizer.Porém, na cerimónia da entrega do galardão, sexta-feira à noite, soube-se que Carmen era, afinal, um trio de homens – e não, como vem na sua ficha biográfica, a discreta professora que vivia em Madrid com o marido e três filhos, criadora da fantástica personagem da inspetora Elena Blanco, chefe da brigada que investiga os casos mais complicados da polícia espanhola (um sucesso extraordinário com vendas superiores a 250 mil exemplares dos seus três livros).