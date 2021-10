O que há de mau em ser mulher? Não estou a ser irónico mas a fazer uma pergunta que tem todo o sentido nos países onde os maluquinhos não só andam à solta como têm também um grave problema com o mundo em geral.Uma das polémicas tem a ver com a designação das mulheres como "pessoas que menstruam" ou "pessoas com vagina" (e em que vagina passou a ser designado como "entrada frontal", juro) a fim de não indignar a comunidade não-binária ou trans.