Quando, depois da independência, Samora Machel visitou pela primeira vez a Ilha de Moçambique, quis ir ao museu local - um belo edifício diante do mar e do antigo molhe - onde deparou com as salas e as paredes vazias.Quis saber o motivo; disseram-lhe que tinham retirado quase tudo porque eram coisas do passado e do colonialismo.