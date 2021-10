A série ‘Escrava Isaura’ foi uma das telenovelas mais conhecidas de Gilberto Braga, e antecedeu histórias como ‘Dona Xepa’, ‘Dancin’ Days’, ‘Água Viva’ ou ‘Vale Tudo’.Um dos seus sucessos foi a adaptação de ‘O Primo Basílio’, de Eça, inesquecível. Muita gente aprendeu a contar histórias com Gilberto – e também com outros génios dessa arte, como Aguinaldo Silva (o de ‘Tieta’), Dias Gomes (o de ‘O Bem Amado’ ou ‘Roque Santeiro’) – por sua vez casado com Janete Clair (uma pioneira do género, que criou ‘O Astro’) –, Walter Dürst (o criador de ‘Gabriela’, adaptação de Jorge Amado que inaugurou a nossa vida de telenovela), Walter Avancini, Glória Pérez ou o pioneiro Walter Forster.