A alguns ecoará ainda o nome do filme, uma obra prima sobre a guerra civil americana, ‘A Insígnia Rubra da Coragem’, de John Huston.Era assim o título do livro de Stephen Crane (uma velha edição da Civilização Editora que li na adolescência), ‘The Red Badge of Courage’ (1895), onde mais tarde o "rubra" foi substituído por "vermelha").