Recordo-me de uma série de TV com André Malraux (1901-1976), ‘As Vozes do Silêncio’, revisitação do seu livro com o mesmo título. Ver aquele rosto, ouvir a voz e a profundidade da voz, perceber o sentido da denúncia de uma vida sem sentido, ou em busca de sentido – foi a minha porta de entrada para visitar Malraux várias vezes.