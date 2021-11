O PCP, fiel à memória leninista e estalinista, assinalou – como lhe competia – os 104 anos da revolução bolchevique. Faz parte do seu folclore e da sua tradição. Os ‘jovens do Bloco de Esquerda’ também festejaram a data; mas, ao contrário dos comunistas, que já não ripostam quando se lhes recorda a filiação estalinista ou a longa lista de crimes cometidos em nome da revolução (que depressa devorou os seus filhos), muitos jovens bloquistas manifestaram a sua surpresa nas redes sociais ao serem confrontados com a herança trágica da Revolução de Outubro.