Miséria, desastre, tragédia, vergonha, catástrofe, calamidade, sinistro, desgraça: houvesse mais designações e elas apareceriam nos títulos que a imprensa usou ontem para falar, não acerca do país em geral, mas sobre a justa derrota futebolística diante da Sérvia.Claro que há razões estritamente técnicas, ou seja, relacionadas com o sistema de jogo e as instruções do treinador, a justificar o desaire.