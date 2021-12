Não sou como as pessoas intrépidas, cheias de nervo e prosápia, que continuam a proclamar a sua valentia e indiferença, encolhendo os ombros às cautelas diante da Covid. Lamento muito, mas tenho tanta coragem como medo. Perdi pessoas queridas devido à Covid-19; são minhas as dores, e não uma ocorrência estatística a enfrentar com a galhardia dos que dizem que 20, 30, 50, 100 mortos diários são uma ninharia.