Ontem foi dia de música no CCB, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa – um dos Concertos de Brandenburgo de Bach, e a 5ª Sinfonia de Schubert, respetivamente (pelo meio, duas peças Luís de Freitas Branco). Curiosamente, na história da música, entre as harmonias de Bach (1685-1750) e a monumental peça de Schubert (1797-1828), de uma delicadeza rara, fica o génio de Mozart (1756-1791), de quem ontem, justamente, passavam 230 anos sobre a sua morte, aos 35 anos.