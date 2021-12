Tive de ir procurar ao fundo das estantes as ‘Poesias Completas’ de S. João da Cruz, traduzidas pelo grande José Bento (Assírio & Alvim). A figura de S. João da Cruz (1542-1591), que nasceu numa família de judeus conversos, é das figuras mais luminosas e obscuras do século XVI espanhol e, junto com Santa Teresa de Ávila, de quem foi amigo e cúmplice, compõe uma espécie de terramoto místico e contemplativo no catolicismo oficial da época – ambos fundaram (Santa Teresa primeiro) as suas ordens, feminina e masculina, dos Carmelitas Descalços.