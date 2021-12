Já não me lembro de como conheci Leonor Xavier (1943-2021), mas lembro-me da impressão que me ficou daquela alegria. Eu tinha lido o seu livro sobre os portugueses no Brasil e ‘O Ano da Travessia’ (1994) impressionou-me muito; na altura, eu não sabia que era essa uma das grandes virtudes da Leonor: estar sempre disponível para juntar pessoas, estender pontes, abrir portas.