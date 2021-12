Do outro lado do rio (o Douro), em frente à Quinta do Vesúvio, rente à linha de água, fica Coleja – a aldeia desolada onde, em 1938, nasceu Eurico Augusto Cebolo. O seu nome evoca, para músicos amadores, autodidactas e curiosos, os livrinhos que ensinavam solfejo, bem como guitarra, acordeão, piano, flauta, bateria, bandolim ou concertina.