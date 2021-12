As eleições que se realizam daqui a um mês serão as mais imprevisíveis dos últimos vinte anos – janeiro será, não o mês de todos os perigos, mas o de todas as encenações. Não saberemos onde está a virtude, não saberemos onde está a manipulação e, mais caricato ainda, não saberemos onde ela não está. Pelo meio, "a pandemia" (designa-se por "pandemia" um conjunto muito disperso de ocorrências que têm e não têm a ver com a Covid-19) servirá como desculpa, arma de arremesso e tábua de salvação.