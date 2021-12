Não é para vos assustar, leitores, mas o Ano Novo islâmico terá início a partir de 30 de julho – o de 1444. Um pouco mais tarde, a 25 de setembro, teremos Rosh Hashanah, que iniciará as celebrações do Ano Novo judaico (o de 5783).Mais perto de nós no tempo, o Ano Novo chinês começa no dia 3 de fevereiro (é o do Tigre, boa notícia para mim) e entraremos em 4720.