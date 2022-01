Depois de Emmanuel Macron ter declarado 2021 como "o ano da gastronomia francesa", o departamento de Ciências Políticas da universidade de Lille lançou um mestrado em BMV. Esclareço: são as iniciais de ‘boire, manger, vivre’, ou seja, ‘beber, comer, viver’, trilogia sagrada da cultura francesa.A notícia vem no ‘Le Monde’ e diz o essencial: os alunos do curso estudarão matérias essenciais da gastronomia e dos vinhos como instrumentos diplomáticos da França (a ‘gastro-diplomacia’), mas também as novas tendências da cozinha, o ‘umami’ (o quinto sabor), assédio sexual entre os fogões, alimentação bio, vegetarianismo, turismo, agricultura e aquicultura, cafés, etc - e, naturalmente, a superioridade da cozinha francesa (património mundial da UNESCO), dos seus magníficos vinhos, queijos e disponibilidade para comer.