Entrevistei Umberto Eco para a RTP com Eduardo Prado Coelho em 1986, cinco anos depois da publicação de ‘O Nome da Rosa’, que o tornou uma figura amada do grande público.Eu era então demasiado jovem e, na universidade (Eduardo fora meu professor) tinha lido ‘A Obra Aberta’, ‘Apocalípticos e Integrados’, ‘Definição de Arte’, ‘Lector in Fabula’ ou o seu ‘Tratado de Semiótica Geral’ e vários artigos sobre estética e beleza medievais.Na altura, Eco tinha publicado um ensaio sobre bibliotecas e o gozo de as frequentar, mas o impacto de ‘O Nome da Rosa’ continuava com a sua adaptação ao cinema, nesse ano, com Sean Connery – um mistério policial passado no séc. XIV, cheio de referências a filosofia, estudos bíblicos e literatura.Mas a universidade não apreciou o seu riso; dois anos depois vingou-se com novo romance, ‘O Pêndulo de Foucault’, de que gostei ainda mais – um delírio maravilhoso. Sábio, erudito, divertido, prático, teórico, um homem do renascimento, Eco escreveu livros fascinantes (como ‘História das Terras e dos Lugares Lendários’) antes de morrer em 2016. Hoje completaria 90 anos.Sylvia Plath (1932-1963) foi uma voz importante da poesia e da pequena ficção americanas – o seu trágico suicídio interrompeu essa beleza triste e ameaçada. Os seus ‘Diários 1950-1962’ (Relógio d’Água) são um testemunho dessa voz.