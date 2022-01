Nos comentários televisivos ao debate entre Rui Tavares e André Ventura, ninguém pareceu ligar ao choque com que o líder do Chega anunciou "o caso da arte", meu Deus, da arte que teremos "de devolver" aos países africanos caso o Livre ganhe um lugar no governo? Naturalmente, com esse tom de escândalo entre o rufião e a sacristia, imaginámos que, embaladas em contentores, seguiriam para Angola ou São Tomé as telas dos Painéis de São Vicente, as de Grão Vasco guardadas em Viseu ou de Josefa d’Óbidos resgatadas algures.