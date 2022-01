Francisco Augusto Silva - era assim que devia chamar-se Francis Augustus Silva, nascido em Nova Iorque em 1835, que conheci depois de ver em Madrid (Museu Thyssen) uma das suas paisagens luminosas, amenas, crepusculares, quase todas enquadradas pela geografia permanente das suas obras: o rio Hudson, Coney Island, as baías de Rhode Island, as praias do Massachussets, os estuários da Virgínia e de Maryland.