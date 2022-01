Tirando Shakespeare, nenhum autor me dá tanto prazer representado no palco como Molière. Peças como ‘A Escola de Mulheres’, ‘O Misantropo’ e ‘O Avarento’ (maravilhosas), ‘Médico à Força’, ‘O Doente Imaginário’ (sua derradeira e dramática interpretação, durante cuja interpretação viria a morrer), ‘Tartufo’, ‘Don Juan’, ‘Casado à Força’, ‘O Burguês Fidalgo’, ‘O Cornudo Imaginário’, a lista completa é infindável – mas dá conta do génio de Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), seu nome verdadeiro.