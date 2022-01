Camilo José Cela (1916-2002) morreu há vinte anos e foi um dos maiores escritores espanhóis do século XX. Não teria lugar na Espanha de hoje, porque ele era de outro mundo – truculento e pícaro, valdevinos, meio vadio, desafiador, tão vanguardista como conservador.Este foi também o seu trajeto político: censor do regime, as suas obras foram censuradas e impedidas de serem publicadas.