Acaba de sair o belo volume ‘Conferências e Discursos’, de Albert Camus (Livros do Brasil). Dez anos antes de receber o Nobel (atribuído em 1957), o autor de ‘O Estrangeiro’ está nos Estados Unidos para uma série de conferências que conclui em Nova Iorque, a 1 de maio de 1946, no Brooklyn College, com a leitura de um texto que seria importante ler hoje: "Será Que Somos Pessimistas?