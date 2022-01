Sei que já contei a história desta cena, mas peço licença para voltar lá, àquele momento em que Joan Crawford está ao piano, e se ouve a voz desolada de Peggy Lee – é o filme ‘Johnny Guitar’, de Nicholas Ray e, se me perguntassem que canções da história do cinema eu mais recordo, certamente ‘Johnny Guitar’ estaria entre as cinco primeiras na voz de Peggy Lee (que nasceu em 1920), tal como ‘Fever’, ‘For Every Man there’s a Woman’ (de Benny Goodman, com cuja banda trabalhou), ‘Golden Earrings’, ‘It’s All Over Now’ ou ‘You Don’t Know’, que às vezes oiço em modo de repetição.