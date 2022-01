No meio da vasta lista de Dias Mundiais, alguns deles consagrados a coisas mirabolantes ou a causas atoleimadas, ontem foi a vez da Escrita à Mão. Escrever à mão é cada vez mais uma velharia a que poucas pessoas se dedicam.Não sabem o que perdem. Uma letra agradável, desenhada e refletida obriga-nos a pensar melhor no que escrevemos, a ter amor pela escrita e pelas palavras que se escolhem de entre todas as possíveis na nossa memória.