Falar-vos de ‘A Caça ao Snark’ e de ‘Sylvie e Bruno’ – ou de ‘Euclides e os Seus Rivais Modernos’ e ‘O Alfabeto da Cifra’ – não há de ser de grande ajuda.Mas o autor destes títulos muito menos conhecidos (era matemático, fotógrafo, poeta) é o mesmo de ‘Alice no País das Maravilhas’ ou de ‘Alice do Outro Lado do Espelho’ publicados, respetivamente, em 1865 e 1871.