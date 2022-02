Pessoas geniais deviam ser proibidas, por lei, de dizer e praticar inanidades. Veja-se o caso de Chico Buarque que, em 1966, escreveu a canção "Com açúcar, com afeto", uma história de amor e desamor, sofrimento e melancolia (primeiro cantada por Nara Leão). É a história de uma mulher que fala do marido malandro, que fica a vadiar, chega tarde a casa – e perde "seu doce predileto", preparado com "açúcar e afeto".