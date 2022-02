A adaptação de ‘Manhã Submersa’ traduz um pouco aquilo que Lauro António (1942-2022) pensava do cinema; se se recordam, aquele trecho de ‘A Força do Destino’, de Verdi, é como uma sombra que paira sobre todo o filme – e sobre a sua ideia de cinema.O que sempre me alegrou na forma como Lauro António falava de cinema (apaixonadamente, incessantemente) foi a tentativa de ligar sempre o cinema às suas "coisas favoritas".