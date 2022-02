Por motivos que me ultrapassam e de que peço desculpa, estive a ler um belo romance – coisa que não costuma acontecer, porque parte da literatura de hoje se entretém a mostrar que as ideias do livro estão certinhas, ou então a servir como divã para lamentações de autores (com abundância nórdica) que têm problemas sexuais e familiares de que o Dr.