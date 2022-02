Coisas que o tempo devora: o encontro com os outros, por exemplo. Estávamos num jantar carioca (Lúcia Guimarães no intervalo de nova-iorquina, Luciana Villas-Bôas – que viria a ser minha editora no Brasil –, Olívia Hime, Ana Lúcia, Sérgio Augusto, de que tinha acabado de ler ‘Lado B’ e o maravilhoso livro sobre o Botafogo (’Entre o Céu e o Inferno’), etc.