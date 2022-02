Ocenário de destruição que atingiu Petrópolis recordou-me Stefan Zweig (1881-1942), que encontrou aí refúgio depois de, em 1940, ter escapado ao nazismo e ter atravessado o Atlântico.Em 1941, publicou ‘Brasil, País do Futuro’ – título que constitui, em simultâneo, uma promessa e uma maldição. Mas não é do Brasil nem de Petrópolis que hoje se deve falar, apesar dos demónios do desprezo e da infelicidade, e sim de Stefan Zweig, que viveu naquelas montanhas sobre o Rio de Janeiro.