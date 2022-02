Por causa daquele baile de 1978 – dez anos depois de a canção ter sido gravada pela primeira vez –, no ginásio do liceu, em que obrigámos o ‘disc jockey’ a repeti-la três vezes, ainda que muitos de nós não gostassem da banda. Por causa da quantidade de vezes em que rolámos as cassetes Mawell e BASF com uma esferográfica até conseguirmos alinhar o som pelos primeiros acordes de ‘A Whiter Shade of Pale’, e as reproduzimos num aparelho a pilhas no pátio das traseiras de casa.