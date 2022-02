O que leva uma pessoa sensata e agradável como João Oliveira a defender as posições e a narrativa do imperialismo fascista de Vladimir Putin, como o fez ontem no parlamento? Que pessoas como Jerónimo de Sousa não tenham aprendido praticamente nada com as lições da Guerra Fria, compreende-se; mas uma coisa é, apesar de tudo, seguir a estratégia dos que criaram o Gulag, gostavam do humor negro de Estaline e acreditavam que a pobreza criada pelo comunismo era uma coisa digna – outra, é acreditar que o imperialismo russo, expansionista, nacionalista e herdeiro do czarismo, merece ser defendido.