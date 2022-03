É provável que a guerra – que entregamos aos militares, com carreira própria – seja a continuação da política por outros meios, mas manda a prudência que duvidemos. Calhou ontem, num zap televisivo, ouvir um militar defender que a Ucrânia devia pura e simplesmente entregar à Rússia ("O Sr. Putin não é um bandido, é um jogador de xadrez") o mapa do Leste do país e uma boa faixa de território do Sul – e que isto seria uma negociação sensata para a UE, que devia abster-se de enviar armamento e de impor sanções, a fim de conseguir "a paz".