Todas as noites nos deitamos com uma amarga sensação de perda: será hoje? Como resistirá Kiev? Ao acordar e, com o primeiro café, ainda de madrugada, vem a leitura das notícias.Às seis e meia da manhã são já oito e meia na Ucrânia. O que foi bombardeado à primeira luz do dia? Esta quarta-feira, a meio do dia, na rádio, ouvi um estroina arrapazado a ler a cartilha para avisar que a Europa e a Ucrânia (e creio que a NATO, mais os cossacos e os portugueses que se manifestaram em solidariedade com a Ucrânia) tinham ‘acordado o urso’ e, portanto, teriam de sofrer ‘as consequências’.