Foi cancelado em Itália um concerto com música de Sergei Prokofiev, que nasceu em 1891 em Donetsk, na atual Ucrânia (curiosamente, viria a morrer no mesmo dia de Estaline). Também foram canceladas apresentações de obras de Tchaikovsky, Borodin, Mussorgsky ou do celestial Dmitri Shostakovich. Ao mesmo tempo, li apelos para que se cancelassem eventos ou cursos em redor de obras de Dostoiévski, Tolstoi ou Gogol, pobre Gogol.