Tem vindo a escapar aqui e ali a ideia fanfarrona de que um bom analista de geopolítica é quem valoriza os "interesses" em detrimento dos "valores". A doutrina é óbvia – mas a forma como certo grupo de comentadores sorri a cada vitória ou indignidade das tropas de Putin aproxima-se do grotesco e do abjeto: preferem naturalmente o ditador e culpam a Ucrânia por não se ter rendido como devia perante a bravura máscula do ditador russo.