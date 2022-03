De repente, gritos de horror. Na política, na cultura, na moda, na diplomacia em geral e no chamado "desporto" em particular – quem não quer distanciar-se de "oligarcas" russos? Veja-se o caso de Roman Abramovich, ai dele, que a UEFA e a FIFA (além do governo britânico) agora perseguem com denodo e entusiasmo.