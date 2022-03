Podíamos falar de algumas canções sobre a temporada de primavera que entrou ontem a meio da tarde de domingo (como ‘Some Other Spring’, de Billie Holiday, ‘Spring Is Here’, de Nina Simone, ou ‘Might As Well Be Spring’, de Frank Sinatra), mas se uma pessoa não fica rendida ao segundo andamento (um ‘larghetto’ melodioso e romântico) da 1.