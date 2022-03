O que restar da Ucrânia, depois da agressão russa, será reerguido; o que restar da influência russa será castigado durante muito tempo, até à queda definitiva de Putin. Se acontecer qualquer coisa muito diferente, isso significará que o crime compensa e que as monstruosidades cometidas pela campanha russa (negadas, sob todas as evidências, por um grupo de parlapatões que continua a alimentar alguns canais de televisão) são um instrumento admissível no diálogo entre as nações.