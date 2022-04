Histórias que me apaixonam: pessoas que atravessam o mundo e nunca sabemos quem são. A de Artur José dos Santos Carneiro, aliás Art Carneiro (pai do ex-ministro Roberto Carneiro e avô da maestrina Joana), trompetista e multi-instrumentista da Whitney Smith Orchestra, antes de fundar a Art Carneiro Band e de se tornar estrela do jazz em Xangai (e depois em Hong Kong).









