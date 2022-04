Isaac Asimov (que nasceu na Rússia em 1920, perto de Smolensk) foi um adolescente até ao final da vida, fascinado com a ideia de um mundo imaginado até ao mais ínfimo pormenor. Um universo que funcionasse na perfeição. Se o checo Karel Capek imaginou uma revolta dos robôs, por exemplo (na peça ‘RUR’, de 1920), Asimov estabeleceu as regras para que isso não acontecesse, as chamadas "três leis da robótica": nada falhava no seu mundo, não por imposição de um poder superior, mas porque o universo se encaminharia um dia para a perfeição.









