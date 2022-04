Eu teria 18 anos quando, por vários motivos, ganhei coragem para escrever a Jorge Gil (1945-2019), o realizador do programa ‘Em Órbita’, da Rádio Comercial. O ‘Em Órbita’ passava música antiga e barroca e eu ouvia-o todos os fins de tarde. Na volta do correio, Jorge Gil respondeu com uma bela carta (a lápis) e um disco com três concertos para violino de Giuseppe Tartini (interpretação dos Solistas de Veneza e Uto Ughi).