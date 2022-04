Como dizem os ‘hipsters’ e as pessoas da moda que sermoneiam no Instagram, os mistérios das religiões estão fora do tempo e fazem hoje parte de uma memória muito vaga. Ao "libertar-se da religião", a sociedade "libertou-se" também da sua dimensão histórica (em Espanha, os novos programas de história do secundário não recuam além de 1812).









