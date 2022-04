Gianfranco Sanguinetti (1948) é um dos últimos companheiros de Guy Debord nos escombros da Internacional Situacionista e, no ano passado, escreveu o posfácio de um livro do artista italiano Pablo Echaurren – é esse texto que a editora Barco Bêbado agora publica com o título ‘O Logro da Arte Contemporânea’.









Ver comentários