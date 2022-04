Os bens e ativos intangíveis não me levantam suspeitas. Pura e simplesmente, por atavismo, não sei lidar com as suas oscilações de valor. Sabemos como o valor das tulipas atingiu o seu zénite por volta de 1630 nos Países Baixos – porque toda a gente queria negociar em bolbos de tulipas – e como uns anos depois isso levou à hiperinflação e já ninguém conseguia negociar títulos de tulipas ainda por florescer.